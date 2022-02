Poste Italiane cerca Porta lettere, candidati entro il 20 Febbraio 2022

Poste Italiane ricerca portalettere da inserire con contratto a tempo

determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web

del sito istituzionale di Poste, nella sezione “Carriere” dedicata a

“Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze

aziendali.

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate,

etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

La ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale.

Descrizione posizione

Requisiti

Diploma di scuola media superiore;

Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;



Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.



Conoscenze professionali

Non sono richieste conoscenze specialistiche.



Tipologia contratto:

Contratto a Tempo Determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.



Sede di Lavoro:

La Regione/Le Province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali.



Potrai indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.





Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherai in fase di adesione al presente annuncio dalla Società Giunti OS “ info.giuntitesting@giuntipsy.com ” incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviate alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.



Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Ti ricordiamo che sarà necessario presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

Sedi di lavoro:

Italia

Tipologia offerta:

Contratto di assunzione a tempo determinato

Puoi inviare la tua candidatura entro il 20 febbraio 2022

Ecco il link per candidarsi -> https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/job/121/?utm_medium=jobshare