Poste Italiane cerca giovani e brillanti laureati per diventare consulente finanziario

Descrizione posizione

Cerchiamo laureati giovani e motivati ad intraprendere uno stimolante percorso di crescita professionale accompagnato da un percorso di formazione che permetterà di diventare consulente finanziario

Ecco il link per candidarsi

Se vuoi approfondire i contenuti del ruolo e dell’offerta di Poste Italiane e rivolgere le tue domande direttamente ai recruiter, inserisci la tua candidatura e, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, potrai essere contattato per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento on line di presentazione dell’Azienda.

L’iter selettivo inizierà nei giorni a seguire l’evento e, in caso di superamento dell’intero processo, potrai essere assunto con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante e coinvolto in percorsi di affiancamento e formazione.

Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office con il quale pianifica ed organizza efficacemente le sue attività.

La voglia di mettersi in gioco e l’entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti caratterizzano i candidati che ricerchiamo.

La sede di lavoro è l’intero territorio nazionale.

Scadenza per presentazione candidatura – 27/02/2022, 23:59