Positivi al Covid in fuga (ed irreperibili) per salvare le vacanze

Da Roma a Rimini, da Capri al Salento sono decine i casi di persone che, risultate positive al tampone per il Covid-19, non si fanno trovare dalle Asl per non essere costretti a sottoporsi alla quarantena. Il motivo? Salvare le vacanze. Il numero maggiore si registra a Roma e provincia, dove ben 250 persone da inizio agosto sono risultate irrintracciabili o perché, in fase di test, avevano fornito un numero di telefono falso o perché non hanno risposto alle numerose telefonate.

articolo completo –> https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/covid-positivi-al-tamponema-irreperibili-italiani-in-fuga-dalla-quarantena-per-salvare-la-vacanze_37083845-202102k.shtml