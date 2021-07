“Portare le regioni da bianche a gialle in un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva”

“Portare le regioni da bianche a gialle in un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva” ha detto il virologo Matteo Bassetti a TgCom24. Puntualizzando: “Ricoveri e pressione sugli ospedali sono i parametri da prendere in considerazione in questa fase”. Un cambio di rotta è stato annunciato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo il quale, di fronte alla nuova avanzata dei contagi spinti dalla variante Delta, sarà il tasso di ospedalizzazione il criterio più importante per stabilire i colori delle Regioni. Il ministro ha spiegato che cambieranno le modalità per decidere le restrizioni: primo indicatore sarà quello dei ricoveri e solo dopo verrà quello dell’incidenza, ma con un numero minimo di tamponi effettuati.