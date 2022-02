Porsche investirà in Puglia, 80 milioni di euro per lo sviluppo della guida intelligente

Porsche engineering prevede di investire 80 milioni di euro in Puglia potenziando il Technical center di Nardò (Lecce). Le intenzioni del fornitore di servizi ingegneristici sono quelle di trasformare l’infrastruttura salentina in un centro all’avanguardia per testare i sistemi di guida intelligente delle auto. La buona notizia è arrivata al termine di un tavolo di lavoro tra i rappresentanti della società tedesca e il presidente della Regione, Michele Emiliano. Alla riunione hanno partecipato Michael Steiner, direttore ricerca e sviluppo della casa di Stoccarda e il direttore generale del centro neretino, Antonio Gratis.

Il governatore lo ha definito «un bellissimo incontro. L’impegno di Porsche, in particolare con l’introduzione di queste nuove tecnologie legate al testing, ci aiuterà nel superare i problemi che l’industria automotive sta avendo in Puglia, e Porsche è nostro partner in questo processo». Michael Steiner ha ringraziato il governo «per l’attenzione rivolta ai nostri programmi di test sull’auto del futuro. Abbiamo discusso della possibilità di spostare in Puglia i test sulla mobilità elettrica, sulla connettività, sul software e sulla guida automatica. Abbiamo grandi piani per guardare avanti insieme». Soddisfatto anche Antonio Gratis: «È stato un incontro molto importante per Nardò technical center durante il quale è stato davvero proficuo il confronto con la Regione sul futuro di questo centro, la sua trasformazione verso la mobilità elettrica, la connettività e la guida autonoma».

Fonte: Noi Notizie