Pop lancia i Podcast e la campagna associativa 2022

POP_Officine Popolari, con il varo della campagna associativa 2022 (“Abbona!”),lancia PODCAST, iI proprio canale podcast(https://www.officinepopolari.it/popcast/).

Il podcasting è probabilmente la modalità di trasmissione di contenuti più in voga al momento: un canale audio che ha dalla sua un’estrema fruibilità, che ben si presta all’apprendimento d’informazioni anche durante il tempo libero (se si corre o si va in bici, ad esempio, o quando si è in auto). Uno strumento che non poteva certo mancare nell’offerta creativa POP, il collettivo culturale e sociale aperto a tutti per dare spazio e voce alle idee di ognuno.

POP, infatti, diventa sempre più generativa come luogo aggregatore di pensieri e slanci creativi; un gruppo d’azione che mette a disposizione degli associati la propria forza d’urto, fatta di competenze ed esperienze collettive e condivise.

Sul proprio sito web è possibile ripercorrere, nella sezionePopfolio, le principali azioni portate avanti negli ultimi tempi.

In coincidenza con il periodo tradizionalmente dedicato ad una delle maggiori forme di espressione identitaria cittadina, il Carnevale di Manfredonia, POP ha riversato sulla pagina Popcast del proprio sito istituzionale (officinepopolari.it) una serie di testimonianze, racconti e aneddoti sul Carnevale (Amarcord del Carnevale), utili ad una ripassata sulla via del come eravamo, per non dimenticare chi siamo.

Il primo podcast disponibileè “Abbona” che, lanciando il tesseramento 2022, ne approfitta per raccontare un po’ le Officine Popolari.

POP vi aspetta in tutti i suoi spazi, dal metaverso (Pagine social e web) al verso (la sede fisica del collettivo è a Manfredonia, in via Santa Chiara 18). E chi è curiosoe vuol saperne di più, può scrivere ovunque o semplicemente a info@officinepopolari@gmail.com.