Pop Gun, giovedì 28 luglio l’evento di musica e canzoni inedite a Manfredonia

Pop_Officine Popolari, lancia la primaedizione di “Pop Gun”, manifestazione pubblica dedicata alla musica prodotta e alle parole e alla voce degli artisti del territorio.

L’evento avrà luogo a Manfredonia, in Piazza dei Maestri d’Ascia, il prossimo 28 luglio alle ore 21.00.

L’evento di Piazza celebra l’operazione Pop Library, che ha visto 5 giovani producers del territorio produrre ben 23 basi originali e aprire a cantanti e cantautori un contest, chiedendo d’inciderci la propria voce e le proprie parole inedite.

I migliori 10 sono stati selezionati e hanno fatto il loro ingresso in studio di registrazione, dove è stata creata una fantastica playlist.

In Pop Gun, il 28 luglio, tutti avranno la possibilità di ascoltarla dal vivo, in uno spettacolo ricco di fascino e contenuti, arricchiti dall’esibizione live delle band delle scuole diMusica DAMS e UMTS. Ognuno dei cantanti in gara, si esibirà con l’inedito e una cover. Durante la serata, il Maestro Carmine Padula (pianista, compositore e direttore d’orchestra italian, ha composto le colonne sonore delle fiction Rai “Ognuno è perfetto”,“Chiara Lubich – L’amore vince tutto” e “La Sposa”) omaggerà artisti e pubblico con la sua esibizione.

Durante la serata, gli artisti potranno essere votati in streaming, per celebrare la prima vincitrice o il primo vincitore di Pop Gun.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale estivo del Comune di Manfredonia (L’Estate di ZePèppe_ 68ª Edizione del Carnevale) ed è patrocinata dal Teatro Pubblico Pugliese.

Pop Gun: Peace and Music and Love.