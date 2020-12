“Polvere e pelle”, il nuovo lavoro del producer sipontino Giovanni La Tosa

Di che parla ” Polvere e pelle” il nuovo singolo di Lilith Primavera che preannuncia un imminente

album?

Gli invidiosi diranno droga.

Ascolta POLVERE E PELLE e guarda il videoclip diretto da Andrea Rusich, produzione

NOISE VIDEO: protagonisti Lilith Primavera e Simone Farinon, il fidanzato d’Italia nel tv

panettone appena uscito ” in vacanza su Marte “, per la regia di Neri Parenti.

Lilith Primavera già protagonista di LINFA , regia di Carlotta Cerquetti, film sulla scena

musicale romana tutta femminile disponibile su AMAZON PRIME.

Polvere e Pelle è un omaggio a Romain Gary, con ispirazioni dal suo libro ” La vita davanti a sè ” e

una dedica a tutti i modi di smarginarsi, di perdersi in sè e nell’altro, perchè ci sono incontri che

lasciano segni indelebili sulla nostra pelle. Segni che non vanno via e segni che rimangono con noi il

tempo di una notte.!



Polvere e pelle

Testi e voce Lilith Primavera

Produzione musicale Giovanni La Tosa

Publishing LA GRANDE ONDA s.r.l.