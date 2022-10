Polpettone zucca e patate ripieno di spinaci e scamorza filante con un contorno di chips di zucchine: la ricetta di Cucina con Giacomo.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

950 g zucca (peso da sbucciata e pulita)

600 g patate

200 g spinaci

4/5 fette di scamorza

2 cucchiai formaggio Grana grattugiato

5 cucchiai pangrattato + q.b. (io lo condisco con sale, prezzemolo, formaggio pecorino)

sale, timo, rosmarino e olio Evo q.b.

PROCEDIMENTO

Sbucciare la zucca e tagliarla a fette, disporle su una teglia con carta forno e versare un filo d’olio Evo.

Fare ammorbidire le fette di zucca in forno cuocendole per 20 minuti a 180 gradi e girandole a metà cottura.

Nel frattempo, lessare le patate e gli spinaci in acqua bollente.

Una volta raffreddato il tutto, schiacciare le patate e frullare la zucca.

Unire i due composti, poi aggiungere il sale, il timo, il rosmarino, il formaggio Grana e il pangrattato.

Amalgamare gli ingredienti finché non si otterrà un composto omogeneo.

Spolverare un po’ di pangrattato su una teglia ricoperta con carta forno, stendere il composto e schiacciarlo formando un rettangolo.

Distribuire gli spinaci ben scolati e strizzati, poi le fette di scamorza.

Creare un rotolo unendo le due estremità, aiutandosi con la carta forno.

Sigillare bene e spolverare la superficie con il pangrattato e poi un filo d’olio Evo. Infornare a 200 gradi per circa 40 minuti.

Le chips di zucchine le ho preparate in forno, condite con sale, un filo d’olio Evo e un po’ d’acqua, a 200 gradi per 25 minuti, girandole di tanto in tanto.

