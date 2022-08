Polpette gratinate con mortadella: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, Todofood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

250 gr di macinato misto (vitello/prosciutto di maiale)

1 uovo

Grana grattugiato

Pane grattugiato

Sale

Pepe misto

Mortadella a cubetti

5/6 fette di pan carrè

Rosmarino

Curcuma

Olio e.v.o.

PROCEDIMENTO

Prendete del macinato, mettetelo in una ciotola e aggiungete un uovo, del grana grattugiato, pane grattugiato, un pizzico di sale, una spolverata di pepe misto e la mortadella a cubetti.

Impastare e formare delle polpette.

A parte preparate la panatura: frullate le fette di pan carré, aggiungete qualche cucchiaio di grana grattugiato, qualche ago di rosmarino, una spolverata di curcuma e mescolare.

Passare le polpette nella panatura e posizionarle su di una placca ricoperta da carta forno, un giro di olio e infornare a 200° per circa 20 minuti

