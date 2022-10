Polpette “cuore di mamma”: la ricetta di Impiattandoconpassione.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

1 zucchina

2 patate

100 gr di ricotta

1 scatola di tonno

Sale

Pepe

Pecorino

Abbondante prezzemolo

Abbondante scorza di limone grattuggiata

1 uovo

Latte q.b.

Pane grattuggiato q.b.

Olio q.b.

Olio per friggere

PROCEDIMENTO

Grattuggiare la zucchina finemente e mettere da parte

Lessare le patate, sbucciare e schiacciarle

Aggiungere la ricotta, il sale, il pepe, il tonno, il prezzemolo, il pecorino, la scorza di limone e la zucchina grattuggiata e amalgamare il tutto

Nel frattempo bagnare le mani con dell’olio e formare le polpette

Battiamo l’uovo con un po’ di latte

Passiamo le nostre polpette prima nell’uovo e poi nel pane grattuggiato

Friggere le polpette

Reel ricetta

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook