Pollo alla birra: ingredienti e preparazione da seguire

Non c'è piatto migliore del pollo che possa essere consumato in occasione di alcune giornate particolarmente serene e gioiose, come la domenica in cui si potrà gustare un buon pollo alla birra in compagnia di una partita di calcio in televisione; il pollo alla birra rappresenta una delle ricette più semplici e allo stesso tempo gustose, che possano essere realizzate dal momento che gli ingredienti che occorrono per la realizzazione di questa ricetta sono pochi e semplici da acquistare e da utilizzare. Per questo motivo non resta che prendere in considerazione quale sia il processo di preparazione da seguire per ottenere un buon pollo alla birra, relativamente agli ingredienti di cui servirsi e alla preparazione, passo dopo passo, da realizzare per ottenere questo alimento sicuramente ricco di gusto e di valore.

Ingredienti da utilizzare per preparare il pollo alla birra

Come già precedentemente detto, la prima cosa che c’è da fare a proposito della ricetta del pollo alla birra è considerare quali siano gli ingredienti di cui servirsi per la preparazione di questo alimento. Per quanto la ricetta sia molto semplice, potrebbe non essere continuamente accessibile per tutti, dal momento che bisognerà acquistare le sovracosce di pollo di buona qualità, per realizzare un ottimo pollo alla birra. Tutti gli altri ingredienti sono facilmente trovabili all’interno della propria dispensa, per cui non si dovrà sostenere un costo eccessivo. Gli ingredienti di cui servirsi per la realizzazione del pollo alla birra sono i seguenti:

Sovracosce di pollo (da pulire) 1,6 kg

Birra chiara 500 ml

Rosmarino 4 rametti

Alloro 2 foglie

Salvia 1 rametto

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva 40 g

Farina 00 q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione del pollo alla birra

Dopo aver preso in considerazione quali siano gli ingredienti di cui servirsi per la realizzazione del pollo alla birra, non resta che prendere in esame il processo di preparazione, da seguire passo dopo passo per la realizzazione di questo piatto. Per prima cosa bisognerà prendere le sovracosce di pollo ed eliminare alcune parti di grasso che potrebbero essere eventualmente presenti sulle stesse. Le cosce di pollo dovranno poi essere massaggiate con il sale da entrambi i lati, oltre che spolverate con pepe macinato, in modo da acquisire particolare sapore; dopo aver fatto ciò basterà adagiare le sovracosce all’interno di una scodella nella quale aggiungere rosmarino, alloro, foglie di salvia, spicchio d’aglio e, ovviamente, la birra che dovrà essere versata a poco a poco all’interno della ciotola per ottenere la caratteristica preparazione del pollo.

Bisognerà fare in modo che la birra ricopra completamente il pollo per poi coprire con una pellicola trasparente l’intera scodella e lasciar marinare per circa un’ora. Trascorso il tempo di cui si ha bisogno, bisognerà scolare il pollo dal liquido di marinatura, togliendolo dalla ciotola e rimuovendo gli aromi dalla scodella. La birra, intanto, dovrà essere versata all’interno di un altro contenitore per poi essere utilizzata in seguito. Le sovracosce riprese dovranno essere passate all’interno della farina. Successivamente, basterà prendere una padella e inserire al suo interno il pollo in un unico strato con quattro cucchiai di olio, in modo che la cottura avvenga in modo lento e non aggressivo per il pollo. Le cosce dovranno essere unite all’interno dell’olio caldo con la parte di pelle poggiata sul fondo; dopo aver fatto ciò, bisognerà far rosolare il pollo per qualche minuto, unendo rosmarino, salvia e alloro, oltre che nuovamente la birra. A seguito di questo processo di preparazione, bisognerà abbassare la fiamma a fuoco moderato e aspettare che trascorrano circa 40 minuti. Il pollo dovrà essere girato e, a questo punto, bisognerà aspettare altri 10 minuti a fiamma viva e senza coperchio. Dopo aver trascorso questo tempo, non resterà che servire il proprio pollo alla birra, ricco di grandissimo gusto, e accompagnato dal contorno che si preferisce.