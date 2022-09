Polizia, avvicendamenti dei vertici di Via Zara

Avvicendamenti dei vertici di via Zara: Giuseppe Solimene diventa Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale interregionale, Elisa Beatrice Cozza Vicario del Questore, mentre Alfonso Di Martino è il nuovo Capo di Gabinetto del Questore

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza su indicazione del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, ha designato l’avvicendamento dei vertici di via Zara.

Giuseppe Solimene, già Vicario del Questore della provincia di Firenze e recentemente promosso Dirigente Superiore, assumerà l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato “Toscana – Umbria – Marche”.

Il Dottor Solimene ha cominciato la sua carriera nel foggiano dove ha condotto una serie di importanti operazioni di polizia giudiziaria.

Il suo percorso nella Polizia di Stato è proseguito nel Nord Italia per poi arrivare nel capoluogo toscano dove per sette anni ha diretto il Commissariato del centro fiorentino “San Giovanni” nonché importati servizi di ordine pubblico, in occasione di eventi e manifestazioni anche di rilevanza internazionale.