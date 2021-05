Polemica sul prezzo del pomodoro, le associazioni di categoria chiedono un accordo già da Febbraio

Siamo In uno dei tanti campi coltivato a pomodoro in capitanata.

Purtroppo in Capitanata non è stato ancora trovato il prezzo del pomodoro. (al nord è stato già trovato un accordo, mentre al Sud non ancora). Le associazioni di categoria insorgono, perchè ritengono sia necessario trovare un accordo già da Febbraio in modo che i produttori possano scegliere in autonomia se piantare o meno i pomodori. Secondo le associazioni di categoria il prezzo equo del pomodoro di Capitanata dovrebbe aggirarsi intorno ai 12,50/13,00 centesimi al chilo per quelli lunghi mentre per i pomodori tondi anche sugli 11,00/11.50 centesimi