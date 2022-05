“Pogba non torna! Ha paura di perdere!”

Andrea Barzagli intervista Max Allegri. Simpatico scambio di battute nell’anticipazione della lunga intervista a DAZN tra i due sul destino di Paul Pogba.

I rumors di mercato in casa Juve parlano di un Pogba ormai vicinissimo alla firma di un triennale da circa 10 milioni bonus inclusi; un ritorno attesissimo tra i tifosi juventini ed una scelta di “cuore” per il francese.

Allegri rispondendo a Barzagli : “Pogba non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi, quindi non viene. Lui pensava, poi prima ha perso con i piedi e poi con le mani e quindi se n’è andato. Il vero motivo per cui se n’è andato è questo e difficilmente ora torna”.