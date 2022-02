“PNRR sport e scuole” e “Completamento opere di urbanizzazione nella zona industriale ed artigianale (D46 e PIP).

Sono i temi dei due tavoli tecnici tenutisi ieri sera a Palazzo di Città tra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli Istituti Comprensivi della città e gli imprenditori insediati nella zone produttive.

Prosegue il filo diretto tra l’Amministrazione comunale e gli Istituti scolastici che buoni risultati ha prodotto in occasione della delicata gestione della fase di picco Covid-19. Con l’Assessore Antonio Vitulano e la tecnostruttura (Dirigenti Tina Ciuffreda e Giuseppe Di Tullo, Anna Ciuffreda) i Dirigenti scolastici hanno fanno il punto sulle progettualità per finanziarie nuove e\o potenziare strutture per lo svolgimento di attività sportive multidisciplinare in ambito scolastico, progettutalità da candidare ad uno specifico bando del PNRR, al fine di garantire alla città spazi ed opportunità sociali e di sani stili di vita. In questi giorni, dopo sopraluoghi tecnici, l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli stessi Istituti valuterà le tipologie di progetti da candidare.

Proficuo anche il tavolo tecnico con gli imprenditori delle zone D46 (zona industriale) e PIP (zona artigianale) che hanno incontrato in aggiornamento l’Amministrazione comunale (rappresentata da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e dagli Assessori Angelo Salvemini ed Antonio Vitulano) circa il completamento delle opere di urbanizzazione, in primis l’approvvigionamento idrico ed impianto fognante, per le quali, dopo più di vent’anni, è stata individuata una celere e pragmatica soluzione in accordo con Enti sovraterritoriali come AQP.

Le aree produttive, così, avranno la loro piena funzionalità permettendo la crescita delle aziende esistenti ed essere attrazione per nuovi investimenti.