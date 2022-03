Pnnr e transizione ecologica: i progetti del Comune di Manfredonia

PNNR E TRANSIZIONE ECOLOGICA: IL COMUNE DI MANFREDONIA CANDIDA PROGETTI PER UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA ED UN ECOCOMPATTATORE PER LA PLASTICA

Innovazione ed ecosostenibilità per una città più pulita e decorosa attraverso servizi più efficienti ed economici.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, informano che nell’ambito delle progettualità relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune di Manfredonia, nei giorni scorsi, ha presentato una nuova richiesta di finanziamento nel campo del miglioramento della raccolta differenziata.

In virtù di una proroga da effettuata dal dipartimento Ambiente del MITE relativa all’avviso M2C.1.1 Linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, alle progettualità relative a isole ecologiche “intelligenti” e ai mastelli dotati di codice a barre per la tariffazione puntuale, si è provveduto con l’integrazione e la previsione di un nuovo centro di raccolta, CCR all’avanguardia, moderno e che possa rispondere a tutte le esigenze dei cittadini.

Si precisa che detta progettualità è stata approvata con delibera dell’ARO FG1, di cui il comune di Manfredonia è capofila, in data 14 marzo.

Sempre nell’ambito della gestione dei rifiuti inoltre, l’assessore informa che, come preannunciato, il Comune di Manfredonia ha presentato ufficialmente la propria richiesta di finanziamento nell’ambito del c.d. “Decreto Mangiaplastica 2022”, con la previsione dell’installazione di un ecocompattatore per la plastica, così da sensibilizzare la cittadinanza e al tempo stesso contribuire alla riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente.