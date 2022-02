Plumcake con noci e cioccolato fondente

Questo buonissimo plumcake è ottimo per la colazione, ma anche per la merenda.

La ricetta di Impiattando con passione.

Ingredienti:

3 uova

160 gr di zucchero di canna

80 ml di olio di semi di girasole

100 ml d’acqua

260 gr di farina integrale

1 bustina di lievito per dolci

80 gr di cioccolato fondente

80 gr di noci

Zucchero a velo qb

Procedimento

-Montare in una ciotola le uova e lo zucchero di canna, unire l’olio di semi e l’acqua, continuare a montare e poi aggiungere la farina e il lievito

-Nel frattempo sminuzzare il cioccolato fondente e le noci

-Inserire nell’impasto i 2/3 di cioccolato e noci

-Foderare con carta da forno uno stampo per plumcake, aggiungere l’impasto e il restante di noci e cioccolato

-Infornare a 180 ° per 30 minuti

-Quando il plumcake sarà pronto spolverare con un po’ di zucchero a velo