Playoff nazionali Eccellenza: siciliane e molisane per la Puglia

La LND ha ufficializzato gli accoppiamenti relativi ai playoff nazionali di Eccellenza che, a cavallo tra il 22 maggio e il 12 giugno, decreteranno le sette promosse in Interregionale dalla porta di servizio. Confermata la formula andata e ritorno sia in semifinale che in finale. Varranno, inoltre, i gol in trasferta: supplementari e poi rigori in caso di punteggio identico nei due incontri.

La Puglia, che nei playoff nazionali sarà rappresentata dalla perdente dello spareggio tra le prime dei due gironi, in semifinale sfiderà la vincente dei playoff del girone B di Eccellenza siciliana e in caso di finale contenderà la Serie D alla vincente dell’altra semifinale, quella tra le vincenti dei playoff dell’Eccellenza molisana e del girone A di Eccellenza siciliana.