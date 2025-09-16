“Pizzomunno Cup”, vince Indigo del circolo LNI di Manfredonia
La XXX edizione della “Pizzomunno Cup” si è conclusa in modo più che positivo e soddisfacente. L’unico neo, nella prima tappa Manfredonia-Vieste, la quasi assenza del vento. Decisamente meglio, il percorso di ritorno dalla cittadina garganica fino in riva al Golfo, quando appunto le condizioni meteo hanno fatto registrare un sostanziale aumento della ventilazione che ha così consentito ai quarantuno equipaggi iscritti di gareggiare con le manovre tipiche di questo tipo di competizione svoltasi nell’incantevole scenario delle coste del Gargano.
Tanti equipaggi, insomma, per la regata più numerosa del 2025 organizzata in Puglia. Vincitore del Trofeo Challenge “Pizzomunno Cup” nella classe ORC OVERALL, una imbarcazione sipontina.
Questa la classifica generale: 1) INDIGO- Armatore: Di Candia Lorenzo – Circolo: LNI Manfredonia;
2) OBELIX – Ciaravolo Giuseppe – CUS Bari; HYDRA – Binetti Patrizia – C.N. Bari. ORC
GRUPPO 1 (Classe A e B): 1) INDIGO – Di Candia Lorenzo – LNI Manfredonia.
ORC GRUPPO 2 (CLASSE C e D): 2) HYDRA – Binetti Patrizia – C.N. Bari. GRAN CROCIERA: 1) BIBA – Giacomo Scalerà – CUS Bari. CLASSE LIBERA: 1) WHY NOT – Martinelli Enzo – LNI Manfredonia; 2) TANGAROA II – Liuz- za Roberto – LNI Manfredonia; 3) KARMA – De Bari Vincenzo – LNI Monopoli.
Il “TROFEO PIZZOMUNNO”, per il circolo a cui appartiene l’imbarcazione prima classificata nella ORC OVERALL, è stato assegnato alla Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia. Il Trofeo Challenge “Jose Fernando Lopes Correa” l’ha vinto il circolo di appartenenza dell’imbarcazione che ha percorso la prima tappa Manfredonia – Vieste nel minor tempo reale;, in questo caso, OBELIX – Ciaravolo Giuseppe – CUS Bari. In questa edizione, per la prima volta si è svolta la competizione riservata alla categoria multiscafo e al primo posto si è classificata l’imbarcazione NYO – Divella Giuseppe – CV Bisceglie.
A conclusione della regata, tantissimi sono stati gli attestati dei partecipanti e non indirizzati alla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, per l’ottima organizzazione e la speciale accoglienza riservata a tutti gli equipaggi iscritti. Una particolare citazione è giunta da Alberto La Tegola, Presidente del Comitato VIU Zona-Puglia della Federazione Italiana Vela (FIV) 2025-2028: “Ritengo che questa manifestazione appena terminata sia pienamente riuscita grazie alle riconosciute capacità dell’organizzazione (LNI Manfredonia, ndc).
I tantissimi equipaggi iscritti hanno determinato che la Pizzomunno Cup sia risultata la regata con più partecipanti tra quelle organizzate nella nostra regione nell’anno in corso”. Pienamente soddisfatti tutti i componenti della sezione di Manfredonia con in testa il presidente Francesco Brunetti: “La Pizzomunno Cup è arrivata a questa edizione con una previsione di maggiori iscrizioni rispetto agli altri anni e così è stato. Ciò ci gratifica, evidentemente è stato apprezzato il nostro impegno per offrire agli equipaggi le condizioni logistiche ottimali per la partecipazione ad un evento che di anno in anno si arricchisce di importanti riconoscimenti. Non a caso è stato designato come tappa del circuito “Go to Barcolana-Sfida Adriatica” e del “Campionato Italiano Offshore Multiscafi.”
Le premiazioni si svolgeranno sabato 27 settembre nella sede LNI sezione di Manfredonia in viale Miramare alla presenza di tutti gli equipaggi vincitori.
