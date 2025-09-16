[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Pizzomunno Cup”, vince Indigo del circolo LNI di Manfredonia

La XXX edizione della “Pizzomunno Cup” si è conclusa in modo più che positivo e soddisfacente. L’unico neo, nella prima tappa Manfredonia-Vieste, la qua­si assenza del vento. Decisamente meglio, il percorso di ritorno dalla cittadina garganica fino in riva al Golfo, quando appunto le condi­zioni meteo hanno fatto registrare un sostanziale aumento della ven­tilazione che ha così consentito ai quarantuno equipaggi iscritti di gareggiare con le manovre tipiche di questo tipo di competizione svoltasi nell’incantevole scenario delle coste del Gargano.

Tanti equipaggi, insomma, per la regata più numerosa del 2025 organiz­zata in Puglia. Vincitore del Tro­feo Challenge “Pizzomunno Cup” nella classe ORC OVERALL, una imbarcazione sipontina.

Questa la classifica generale: 1) INDIGO- Armatore: Di Candia Lorenzo – Circolo: LNI Manfredonia;

2) OBELIX – Ciaravolo Giuseppe – CUS Bari; HYDRA – Binetti Pa­trizia – C.N. Bari. ORC

GRUPPO 1 (Classe A e B): 1) INDIGO – Di Candia Lorenzo – LNI Manfredo­nia.

ORC GRUPPO 2 (CLASSE C e D): 2) HYDRA – Binetti Patrizia – C.N. Bari. GRAN CROCIERA: 1) BIBA – Giacomo Scalerà – CUS Bari. CLASSE LIBERA: 1) WHY NOT – Martinelli Enzo – LNI Man­fredonia; 2) TANGAROA II – Liuz- za Roberto – LNI Manfredonia; 3) KARMA – De Bari Vincenzo – LNI Monopoli.

Il “TROFEO PIZZOMUNNO”, per il circolo a cui ap­partiene l’imbarcazione prima classificata nella ORC OVERALL, è stato assegnato alla Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia. Il Trofeo Challenge “Jose Fernan­do Lopes Correa” l’ha vinto il cir­colo di appartenenza dell’imbar­cazione che ha percorso la prima tappa Manfredonia – Vieste nel minor tempo reale;, in questo ca­so, OBELIX – Ciaravolo Giuseppe – CUS Bari. In questa edizione, per la prima volta si è svolta la com­petizione riservata alla categoria multiscafo e al primo posto si è classificata l’imbarcazione NYO – Divella Giuseppe – CV Bisceglie.

A conclusione della regata, tantis­simi sono stati gli attestati dei par­tecipanti e non indirizzati alla Le­ga Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, per l’ottima orga­nizzazione e la speciale accoglienza riservata a tutti gli equipaggi iscritti. Una particolare citazione è giunta da Alberto La Tegola, Presidente del Comitato VIU Zona-Puglia della Federazione Ita­liana Vela (FIV) 2025-2028: “Riten­go che questa manifestazione ap­pena terminata sia pienamente riuscita grazie alle riconosciute capacità dell’organizzazione (LNI Manfredonia, ndc).

I tantissimi equipaggi iscritti hanno determi­nato che la Pizzomunno Cup sia risultata la regata con più par­tecipanti tra quelle organizzate nella nostra regione nell’anno in corso”. Pienamente soddisfatti tutti i componenti della sezione di Manfredonia con in testa il pre­sidente Francesco Brunetti: “La Pizzomunno Cup è arrivata a que­sta edizione con una previsione di maggiori iscrizioni rispetto agli altri anni e così è stato. Ciò ci gratifica, evidentemente è stato apprezzato il nostro impegno per offrire agli equipaggi le condizio­ni logistiche ottimali per la par­tecipazione ad un evento che di anno in anno si arricchisce di im­portanti riconoscimenti. Non a caso è stato designato come tappa del circuito “Go to Barcolana-Sfida Adriatica” e del “Campionato Italiano Offshore Multiscafi.”

Le premiazioni si svolgeranno saba­to 27 settembre nella sede LNI se­zione di Manfredonia in viale Miramare alla presenza di tutti gli equipaggi vincitori.

gazzettacapitanata