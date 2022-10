Pizzette Express: la ricetta di Giusyna.food.drink.lover.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Molto facile

Porzioni: circa 10 pizzette

Preparazione: 6 minuti

Cottura: 14 minuti

INGREDIENTI

Per l’impasto

100 gr di farina 00

100 gr di formaggio spalmabile

½ cucchiaino di sale

½ cucchiaino di lievito istantaneo per preparazioni salate

1 cucchiaino di Olio extravergine d’oliva

Per farcire

100 gr di pomodoro datterino pelato

70 gr di fiordilatte

Olio extravergine d’oliva q.b.

PROCEDIMENTO

Prendere una ciotola capiente in cui verseremo la farina, la philadelphia, il sale, il lievito e l’olio.

Mescolare tutti gli ingredienti finché non si ottiene un panetto compatto ed omogeneo.

Successivamente stendere l’impasto su un piano infarinato aiutandosi con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa 4 millimetri.

In seguito con un coppa pasta andiamo a ritagliare dei dischetti di 6 centimetri di diametro che trasferiremo su una teglia da forno dove verranno farciti.

Io le mie pizzette le ho preparate aggiungendo del pomodoro e olio evo infornando per 10 minuti in forno preriscaldato a 190° e il risultato ottenuto é quello in foto.

per poi aggiungere del fiordilatte e far continuare la cottura per altri 4 minuti.

Infine una volta raggiunta la cottura desiderata sfornare le pizzette e servire ancora calde.

