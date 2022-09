Pizzette di pane al latte: la ricetta di Lacucinasecondome.it.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Molto facile

INGREDIENTI

400 g di pane raffermo

350 g di sugo pronto

150 g di mozzarella

200 ml di latte

Origano q.b.

Olio di oliva q.b.

PROCEDIMENTO

Tagliare il pane a fette spesse 1 cm

In un piatto mettere il latte, e bagnare completamente ogni fetta di pane

Prendere una teglia da forno e poggiarci le fette bagnate

Condire con un cucchiaio di sugo ogni fetta, mettere la mozzarella tagliata a cubetti e l’origano

Infornare con grill a 180 gradi per 10 minuti

Completare con un filo di olio d’oliva

Servire calde

Hai realizzato questa ricetta?

