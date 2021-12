Pizzelle fritte (Montanare) Napoletane, rivisitate usando le pettole

Le Pizzelle fritte conosciute anche come Montanare sono le Pizzette fritte tipiche della cucina napoletana; uno street food d’eccellenza realizzate con il classico impasto lievitato, a cui si da la forma tonda; che prima vengono fritte in olio bollente e poi condite in superficie con sugo di pomodoro, parmigiano e basilico fresco!

Si realizzano in pochi e senza lievitazione, ma se non volete perdere tempo per l’impasto e non volete eseguire la frittura in casa potete semplicemente acquistare le famose “PETTOLE” che nel mese di Dicembre sono acquistabili presso tutti i principali forni e condirle in modo da stupire i vostri ospiti, con semplicità ed estrema bontà!

Se non volete preparare l’impasto e friggere, potete trovare in tantissimi forni della città nel mese di dicembre le PETTOLE. Preparate a parte un sughetto semplice con il basilico, condite le pettole con il sugo, una spolverata di sale, pepe, Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano e tanto Parmiggiano Reggiano.

Se volete potreste aggiungerci della stracciatella o mozzarella!