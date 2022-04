“Pizzeche & Muzzeche” vola in Austria

Dopo due anni di grandi attese e dopo il grande successo della 10° edizione della Fanoja di San Giuseppe, finalmente possiamo ufficializzare la trasferta internazionale a giugno del nostro gruppo folkloristico “Pizzeche & Muzzeche” in Austria.



Un grande risultato per noi associati dato il grande risultato del 2016 che ha riscosso successo.

In effetti, quando poi ci viene data per la seconda volta, visto il successo della nostra prima trasferta nel 2016, l’ opportunità di mostrare il risultato delle nostre ricerche e del nostro lavoro, la soddisfazione e la gratitudine per noi associati è il miglior risultato.

La partenza è prevista per l’ 8 giugno e il rientro il 13 giugno. Il giorno 10 saremo protagonisti di un doppio spettacolo nella città di Voitsberg, mentre il giorno 11 e a seguire il giorno 12 saremo nella città di Barnbachk.

Il presidente MICHELE SAVASTANO afferma che la nostra associazione ha lo scopo principale di voler portare avanti le tradizioni popolari non solo nella nostra nazione ma anche nel resto del mondo ed è per questo che svolge un lavoro costante insieme al direttivo e a tutti i componenti del gruppo dal più piccolo al più grande, dalle coreografie alle musiche, incentivando così la conoscenza stessa delle antiche tradizioni.

Per questo siamo molto onorati di portare nuovamente le nostre tradizioni in terra austriaca e grati a quanti con supporto morale ed economico ci aiutano.

Un ringraziamento in particolar modo va a MARCO URBANO, nostro compaesano e grande imprenditore nel campo della ristorazione, proprietario dei ristoranti” LA CORTE”.

Una ripartenza piena di impegni futuri.

E con grande entusiasmo siamo pronti per allargare i nostri confini……

Il Gruppo folkloristico di Vieste”Pizzeche & Muzzeche” sul tetto d’Europa.