Più ricicli plastica, più sei premiato. L’idea imprenditoriale green di Stefano Totaro e della sua Eco Team

“Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”. E’ il mantra di Greta Thunberg la giovanissima attivista che ha rilanciato a livello mondiale l’attenzione sulle delicate tematiche ambientali e climatiche. Così Stefano Totaro, ventenne di Manfredonia, ha investito il suo know how sul territorio puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità. Nasce così la Eco Team srls che, come primo passo, ha investito sull’installazione di tre macchinari di ultima generazione per favorire il conferimento ed il riciclo della plastica (bottiglie, flaconi e flaconcini) a San Giovanni R. (Centro Commerciale I Mandorli), San Severo (Shop Center) e Manfredonia – Monte S.A. (Centro Commerciale Gargano).



La brillante idea imprenditoriale intende sensibilizzare al recupero, riciclo e riutilizzo della plastica “premiando” gli utenti più virtuosi. Oltre all’impegno e dovere civico di conferire correttamente, gli utenti recandosi presso queste isole ecologiche potranno vedersi riconoscere (a fronte del conferimento di 20 bottiglie\flaconi) lo sconto di un euro sulla spesa di almeno 20 euro presso i Centri Commerciali sopra indicati. La risposta della cittadinanza, a pochi giorni dall’installazione delle tre macchine, è molto incoraggiante, con numerosissimi conferimenti effettuati ogni giorno da una clientela sempre più responsabile e collaborativa.



L’intento della Eco Team srls è quello di educare alle buone prassi, creando un circolo virtuoso nell’ottica di una crescita ecosostenibile delle città del futuro. A stretto giro ci potrebbero essere nuove installazione di postazioni a Manfredonia. Nel frattempo Totaro è al lavoro per allargare la rete commerciale con altre convenzioni che si tramuteranno in buoni acquisto per gli utenti.



Per tutte le info consultare la pagina https://www.facebook.com/ecoteam.manfredonia