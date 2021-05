“Più del 50% delle bandiere blu del Nord Puglia nel territorio Gal DaunOfantino”

“Nel complimentarmi con le Amministrazioni comunali di Zapponeta e Margherita di Savoia e con il management di Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia, con orgoglio e soddisfazione constatiamo che più del 50% delle Bandiere Blu del Nord Puglia sventolano anche nel 2021 nel territorio del Gal DaunOfantino. La conferma dell autorevole e prestigioso vessillo della FEE (che certifica la qualità e la sostenibilità ambientale e turistica delle località costiere), frutto dell’eccellente lavoro quotidiano degli amministratori, diventa valore aggiunto per il nostro territorio da un punto di vista dell’offerta turistica e del marketing alla vigilia dell’attesa ripartenza post pandemica. Il conferimento delle tre bandiere blu confermano la bontà della vision e della mission che il Gal sta portando avanti da oltre quindi anni nel ruolo di Agenzia di Sviluppo, puntando sulla tutela, promozione e valorizzazione delle risorse principali del territorio, ovvero quelle rurali, agroalimentari, artigianali, commerciali e turistiche. Infine, non certamente di minore importanza, il tema dell’acqua sta particolarmente a cuore al nostro Gal che, non a caso, ha denominato il proprio Piano di Azione Locale ‘Terre d’Acqua’, perchè crediamo che questo, in tutte le sue molteplici forme, sia un elemento imprescindibile sul quale puntare prioritariamente per aprire nuove vie e scenari per progettare il futuro di questa terra”.

Lo dichiara in una nota stampa Michele d’Errico, Presidente del CdA del Gal DaunOfantino