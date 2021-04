“Più bus per la riapertura in presenza della scuola”

“Più autobus in vista della riapertura delle scuole in presenza. L’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia per il 26 aprile, giorno in cui gli studenti ritorneranno in classe, ha predisposto, così come previsto dai “Piani operativi delle Prefetture”, l’implementazione del trasporto pubblico con servizi aggiuntivi per garantire il trasporto scolastico.

Gli autobus scolastici devono rispettare il 50% di capienza massima per garantire ai cittadini di viaggiare in sicurezza, per questo, in seguito all’incontro con il prefetto di Bari, Antonia Bellomo che ha anche il Coordinamento di tutte le Prefetture della Puglia, come Regione abbiamo riattivato i servizi aggiuntivi.

Da lunedì prossimo al fine di garantire la didattica in presenza, oltre a prevedere mezzi in più, monitoreremo i flussi collegati al rientro e, ove necessario, provvederemo a incrementare il trasporto ricorrendo ad ulteriori servizi aggiuntivi”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia.