Pirro vince in SuperBike: “Io sono ancora qua”

“Io sono ancora quá” Grazie a TUTTI per gli auguri. Dal Mugello è tutto. CIAO SANDRA”.



Nel giorno del suo 34° compleanno Michele Pirro, pilota Ducati di San Giovanni Rotondo, torna alla vittoria (la 39^ in carriera) sul circuito del Mugello nel secondo round del campionato italiano di Superbike. Dunque, Pirro torna prontamente a ruggire. Dopo la sfortunata caduta di ieri il pluricampione italiano ha risposto come meglio non poteva in pista, in un gara che ha visto Lorenzo Savadori provare ancora a scappare fin dall’inizio.

La Ducati Barni Racing di Pirro è rimasta però incollata all’Aprilia Nuova M2 di Savadori, fino al momento in cui Pirro ha sferrato l’attacco decisivo passando Savadori e andando a vincere. Con Savadori che ha provato fino alla fine a rimanere in scia al Tester Ducati.