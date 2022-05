Pioggia di medaglie per il pattinaggio Uisp di Capitanata

Nella giornata di ieri, sabato 14 maggio, si sono tenute le fasi regionali di Formula Uisp di Pattinaggio presso il Palazzetto Capocasale di Bari.

Formula Uisp è un’attività che viene svolta in sei categorie, F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Per ciascuna Formula sono definiti determinati “pacchetti di difficoltà tecniche” stabiliti annualmente dalla Commissione Artistico della SDA (struttura d’attività) Pattinaggio Nazionale della UISP.

Performance più che eccellente per due ASD di skating affiliate al nostro Comitato. Di seguito l’elenco delle medaglie conquistate a Bari, dalle atlete delle due associazioni.

L’Asd Fit Point di Cerignola, associazione affermata da anni nell’attività e guidata dalla professoressa Maddalena Tressante, allenatrice, dirigente dell’associazione e componente del direttivo provinciale del nostro comitato, ha conseguito i seguenti risultati:

Gioia Defilippis 1° classificata F3;

Clarissa Loconte 1° classificata F1E;

Noemi Morsillo 1° classificata F1B;

Anita Coppolecchia 2° classificata F3;

Clarissa Mangione 2° classificata F1D;

Samantha Merafina 3° classificata F1E;

Marika Romano 6° classificata F1E.

Anche l’Asd Fly Skating, con allenatrice e dirigente Anna Merlicco, ha conseguito diversi prestigiosi successi:

Giorgia Amoruso 1° classificata F2E;

Giulia Specchio 3° classificata F1D;

Ester Digirolamo 4° classificata F1E;

Annagiulia Quarticelli 5° classificata F1E.

Infine, l’Asd Skating Cerignola, associazione di recente costituzione con allenatrice e dirigente Danila Di Vittorio, ha conseguito il secondo posto nella categoria F1E con l’atleta Lavinia Ceglie.

Ora le atlete classificate sono attese dal Campionato Nazionale UISP che si disputerà a luglio a Mirandola, in provincia di Modena.

Alle associazioni affiliate, ai soci e alle atlete vanno le nostre più vive congratulazioni per i brillanti risultati conseguiti! Ad maiora e in bocca al lupo per l’impegno nei campionati nazionali!

Il Comitato Provinciale UISP Foggia-Manfredonia