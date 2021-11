Pioggia di endorsement per il candidato sindaco Tommaso Rinaldi a Manfredonia, da Walter Ricciardi a Raffaele Bonanni

A darne la notizia, l’On. Nunzio Angiola di Azione, il partito dell’ex Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Ecco i loro messaggi augurali a favore di Tommaso Rinaldi.

RAFFAELE BONANNI, già segretario nazionale della CISL

“Votare Azione di Calenda vuol dire votare una persona nuova e moderna. Votare Tommaso Rinaldi significa votare una persona che ama il mondo del lavoro, una persona che ben sa che il lavoro non si ottiene con le parole, ma si ottiene con un impegno costante per rendere più efficiente la città e più attrattiva per gli investimenti italiani e stranieri. Votare Rinaldi significa votare la partecipazione, perché egli è convinto che si amministra meglio rendendo consapevoli i cittadini di ciò che accade, guadagnandosi la loro stima, facendo diventare la partecipazione un punto grande di forza. Votare Rinaldi significa votare anche Azione, Azione di Calenda è un partito nuovo che vuol costruire la Repubblica dei diritti e dei doveri”.

GIANGIACOMO PALAZZOLO, Sindaco di Cinisi (PA), città del boss Badalamenti e del giornalita assassinato dalla mafia Peppino Impastato. Palazzolo ha curato le costituzioni di parte civile nei più importanti processi contro la criminalità mafiosa.

Tommaso comprendo perfettamente quello che sta vivendo la tua comunità, perché Cinisi in passato ha avuto uno scioglimento per infiltrazioni mafiose e ho avuto modo di notare che la comunità viene criminalizzata in generale come se fosse responsabile dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, quando invece questo avviene solo ed esclusivamente per alcuni soggetti politici e alcuni soggetti dell’apparato burocratico. Buon lavoro, punta sulla tua grande, straordinaria e onesta comunità. Comprendo che è difficile perché lo scioglimento da una parte ha tolto per anni la rappresentanza popolare, anche di quei soggetti che nulla avevano a che vedere con lo scioglimento, dall’altra certamente non ha toccato l’apparato burocratico. Lavoro duro, ma questo lavoro deve essere caratterizzato dalla buona amministrazione, un’amministrazione che sia trasparente che però sia allo stesso tempo in grado di garantire l’efficacia e la velocità. Un concetto nuovo di legalità non basato sul simbolo, non basato sulla strumentalizzazione di quello che è successo, ma basato su gli atti concreti ed efficaci di buona amministrazione. Ciao Tommaso, ci vediamo presto a Manfredonia

ENRICO COSTA, parlamentare, più volte Ministro per gli affari regionali.

Vi rivolto un messaggio di augurio per una buona riuscita del progetto di azione e per la elezione del candidato sindaco Tommaso Rinaldi. Si tratta di un momento molto importante perché questo rappresenta per Azione, per il nostro lavoro quotidiano, un momento significativo di presenza sul territorio. Un partito è importante a livello nazionale, ma lo è ancor di più se riesce a fare in modo che sul territorio possa esprimersi attraverso persone di buona volontà, di qualità, attraverso persone che con i loro programmi possano portare una risposta a tutte le esigenze che emergono. Quindi io voglio semplicemente mandare un messaggio e che questo rappresenti per Azione un cambio di passo, una fase 2 come ha detto Carlo Calenda. Il grande risultato di Roma dimostra che i cittadini apprezzano una forza politica che sa portare una proposta fondata soprattutto sul pragmatismo. Nunzio Angiola sa che quotidianamente lo facciamo a livello parlamentare. Farlo a livello territoriale è ancora più importante e spero davvero che questo possa essere un momento di partenza per avere poi a livello nazionale alle elezioni politiche un grande riscontro.

GIULIA PASTORELLA, Consigliera comunale a Milano, nel 2016 selezionata da Forbes come una dei 30 più influenti under 30 in Europa per Law & Policy.

Il tema della fuga dei cervelli dei ragazzi che dal sud vanno al nord e poi all’estero. Ecco Tommaso ha detto una cosa che secondo me è giustissima: dire che non dobbiamo cercare di trattenere le nostre risorse, i nostri talenti. Ma dobbiamo cercare di creare quelle opportunità che fanno sì che proprio loro non abbiano voglia di andarsene, di fuggire. Ecco io credo che Manfredonia con Tommaso possa diventare questa terra di opportunità non solo per i giovani, ma per tutti coloro che vi abitano. Quindi il 7 novembre andate a votare e votate il candidato di azione Tommaso Rinaldi.

WALTER RICCIARDI, Scienziato, ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Azione è un partito che ha messo la salute al centro dei suoi programmi ed è per questo che mi fa molto piacere appoggiare la candidatura di Tommaso Rinaldi di Azione a sindaco di Manfredonia, perché nel suo programma è posta proprio al centro la salute, la sanità per tutelare quella dei cittadini di Manfredonia e per far sì che poi a livello locale non abbiate più quelle terribili esperienze che abbiamo vissuto nei passati 2 anni quando la carenza di posti letto, di respiratori, di dispositivi di protezione, quando l’impossibilità di garantire assistenza sanitaria ai nostri cittadini è stata così impellente. Io credo e sono sicuro che se verrà eletto Rinaldi, farà un ottimo lavoro proprio per restituire centralità la salute e per garantire a tutti i cittadini di Manfredonia un futuro prospero e felice.