Pinuccio al fianco dei manfredoniani: “Invece di preoccuparci della Ferragni, aprite il sito più visitato in Puglia”

La Ferragni immortala un selfie negli Uffizi e succede un putiferio. Risultato la polemica porta maggiori presenze al prestigioso contenitore culturale e questo avviene anche quando la famosa fashion blogger ripete l’operazione con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA).

Mentre la polemica, forse anche sterile, occupa gran parte dell’informazione e dei post sui social, dall’altra parte della mia regione, e precisamente a Manfredonia i siti più visitati in Puglia dai turisti negli ultimi anni (superando anche Castel del Monte) restano chiusi.

Difatti il Castello di Manfredonia con le meravigliose stele Daune e il sito archeologico di Santa Maria di Siponto con l’avveniristica ricostruzione della basilica con l’opera di Edoardo Tresoldi, restano chiusi perché manca il personale. Invece di preoccuparci sull’opportunità di affidare ad una fashion blogger la promozione dei contenitori culturali dovremmo indignarci su come e perché centinaia di siti non sono aperti e spesso se lo sono hanno difficoltà nella fruizione come orari improbabili o percorsi che vanno nella direzione opposta alla cultura del “bello”.

