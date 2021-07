Pinuccio a Vieste: “Una Puglia che bada alla cultura oltre che al turismo”, “Mi sono vaccinato perchè oltre a me voglio bene agli altri”

Pinuccio ospite a Il Libro possibile: “Vieste è sempre bella…” “il libro va benissimo per fortuna abbiamo potuto fare presentazioni. Questa è una delle più importanti rassegne estive in Puglia, anche il doppio appuntamento è vincente. Una Puglia che bada alla cultura oltre che al turismo, purtroppo solo iniziative private di questi missionari culturali. A proposito delle vaccinazioni: “Mi sono vaccinato perchè oltre a me voglio bene agli altri, sono d’accordo con il Green pass, ho voglia di andare in giro e questa è un’ottima soluzione“