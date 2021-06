Come è cambiata la nostra vita, al tempo dei social. “Siamo diventati tutti più belli, siamo diventati tutti editori in quanto ognuno di noi sui social sa che deve crearsi una giusta immagine, bisogna commentare e scrivere in stile blogger” il comico pugliese Pinuccio a Foggia per presentare il suo nuovo libro “Annessi e connessi”