Pinocchio: pubblicata la prima foto del live action

Nuovo live action Disney

I live action della Disney continuano ad aumentare! Recentemente è stata infatti pubblicata la prima foto in anteprima del nuovo film relativo al cartone animato Pinocchio.

Dopo la conferma del nuovo remake de Gli Aristogatti è ora possibile dare un primo sguardo al nuovo live action di Pinocchio.

Grazie a questa prima condivisione da parte della Disney possiamo notare il nuovo ruolo di Tom Hanks, l’attore questa volta vestirà i panni dell’amato Geppetto. La prima foto della nuova produzione ha già collezionato oltre 200.000 like, un ottimo feedback da parte del pubblico.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova produzione.

Partiamo dal regista del film ovvero Robert Zemeckis. Quest’ultimo infatti vanta già un curriculum d’eccezione, basti pensare che tra i sui grandi successi ci sono film come Ritorno al futuro, La morte ti fa bella, Forrest Gump e Cast Away.

Mentre al fianco di Tom Hanks ci sarà la voce del giovane Benjamin Evan Ainsworth che interpreterà il bambino burattino.

Il film sarà distribuito sulla piattaforma Disney+ nel mese di settembre, tuttavia non è stata resa nota la data definitiva in cui verrà pubblicato il live action.

Non ci resta dunque che aspettare per sapere qualcosa in più.