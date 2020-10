Pietro Delli Guanti, un top driver del panorama kartistico di Vico del Gargano

Pietro Delli Guanti, classe 2004, è oggi uno dei top driver del panorama kartistico nazionale ed internazionale grazie agli ottimi risultati ottenuti nei suoi anni di carriera agonistica spesi nella categoria 60 Mini e successivamente nelle categorie Junior e Senior: nel suo palmares risultano ad oggi due titoli italiani (Mini ROK e Senior ROK) e un titolo iridato (Senior ROK). In questa avventura professionale Pietro Delli Guanti è stato, come sempre dall’inizio del suo percorso agonistico, supportato da uno staff di professionisti del settore che ne hanno curato nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici e mediatici al fine di massimizzare il ritorno di immagine e la promozione della la sua carriera.



Nelle varie stagioni spese a competere nelle principali serie karting nazionali ed internazionali (Campionato Italiano ACI Karting, ROK Cup, WSK e CIK FIA) Pietro ha fatto parte di team blasonati come Baby Race, Birel ART, Ward Racing e KSM Schumacher grazie ai quali ha maturato velocità ed esperienza mostrando grande professionalità, impegno e dedizione.

La scorsa stagione Pietro Delli Guanti ha fatto il grande debutto nel motorsport con il suo primo start nella categoria propedeutica F4, voluta proprio dalla FIA quale elemento per traghettare i giovani kartisti di talento verso i principali campionati monoposto a livello internazionale. Nelle tre gare disputate Delli Guanti ha ottimamente figurato nella categoria Rookie (debuttanti) ponendo cosi’ le basi per una full season 2020 che lo vede nuovamente in pista nell’Italian F4 Championship Powered By Abarth con il Team BVM Racing.

Oggi ha vinto a Monza in una gara di F4!