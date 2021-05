Piemontese su nomina Gelsomino ad Unioncamere

La Puglia deve riguadagnare in fretta il ritmo della crescita, spezzato dal COVID-19. La guida di Unioncamere Puglia affidata a Damiano Gelsomino sarà certamente una marcia in più per tutto il tessuto economico regionale e per la necessaria interlocuzione sui programmi e i progetti che stiamo impostando per la ripresa”.Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, nel messaggio di auguri di buon lavoro indirizzato al nuovo presidente dell’Unione delle Camere di Commercio di Puglia.