Piemontese: “servono sanzioni severe per chi appicca incendi”

Il Gargano continua a bruciare, cosa si può fare? “Assicurare alla giustizia quelli che appiccano incendi, è difficile combattere contro i piromani.” continua: “Al netto di questo abbiamo approvato un piano antincendio regionali, c’è bisogno di fare sinergia tra le varie istituzioni e soprattutto bisogna ascoltare di più i sindaci per circoscrivere le zone.” In merito all’Aereoporto GinoLisa come base della protezione civile conferma che “Entro la fine di Luglio riapriremo l’aereoporto”.