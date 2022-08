Piemontese: “Sarò candidato alla Camera in un momento decisivo per il Sud”

Sarò candidato alla Camera dei Deputati per rappresentare con forza e passione un pezzo della nostra Puglia in un momento decisivo per le sorti del Sud e dell’Italia.



Sento tutto l’onore e l’impegno di capeggiare la lista del Partito Democratico nel collegio plurinominale che comprende tutti i 61 Comuni della provincia di Foggia e i 10 della cugina provincia di Barletta, Andria e Trani e di guidare la coalizione dell’Italia Democratica e Progressista nel collegio uninominale Gargano, Cerignola e Manfredonia.



Con il segretario nazionale Enrico Letta ho condiviso tutto il senso e il valore di questa nuova sfida che accolgo con l’orgoglio di appartenere a un territorio che è cuore che batte, che merita di cogliere tutte le opportunità che si aprono e di acquisire un ruolo sempre più rilevante.



Abbiamo bisogno di più forza per tutti.

Nessuno escluso. ❤️

Raffaele Piemontese su Facebook