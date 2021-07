Piemontese, l’annuncio alla Festa de l’Unità di Manfredonia: “Subito operativo il ‘Gino Lisa’, lavoriamo al momento ad una tratta di volo civile”

“L’aeroporto di Foggia a Bari, nel 2015, era considerato un cadavere. Poi continuavano a dire ‘Bruxelles non vuole, Bruxelles non vuole’. In realtà andai a Bruxelles di persona e mi dissero ‘Finalmente’”.

Inizia così il racconto degli ultimi 6 anni sull’aeroporto Gino Lisa di Raffaele Piemontese, presente alla Festa de l’Unità di Manfredonia.

“Dalla prossima settimana sarà operativo, ci sarà la centrale del 112 (nel momento in cui ci saranno le assunzioni ndr), Protezione Civile e Vigili del Fuoco”.

Conclude Piemontese: “Stiamo lavorando per una tratta di volo civile, Foggia-Milano. Poi si vedrà, dipenderà molto dal numero di passeggeri giornaliero”.