Piemontese: arrivano 3 avvisi sport per disabili

Pronti 300 mila euro per l’acquisto di attrezzature sportive per gli atleti con disabilità e 550 mila euro a sostegno alle eccellenze sportive delle discipline olimpiche e paralimpiche.

“Ci avviamo a chiudere il Programma Operativo Sport 2021 e lo facciamo privilegiando la dimensione su cui più abbiamo insistito negli ultimi sei anni: garantire davvero a tutti l’accesso alla pratica sportiva, riconoscendone il valore sociale, terapeutico e civico”, ha osservato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, commentando i tre avvisi pubblici per complessivi 850 mila euro, usciti sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



Nel dettaglio, si tratta dell’Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 – under 18”, per cui sono stati stanziati 325 mila euro, e dell’Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 – under 18”, per cui sono stati stanziati 225 mila euro.

Entrambi scadono a mezzogiorno di lunedì 6 dicembre e sono rivolti a società e associazioni sportive dilettantistiche pugliesi che siamo iscritte al portale pugliasportiva.it.

Sono previsti contributi fino a un massimo di 30 mila euro per discipline sportive di sport di squadra over 18 anni, fino a un massimo di 15 mila euro per sport di squadra praticati da under 18, fino a un massimo di 16 mila euro per discipline sportive di sport individuali over 18 e fino a un massimo di 8 mila euro per discipline sportive di sport individuali under 18.



L’Avviso G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” prevede, invece, uno stanziamento complessivo di 300 mila euro e scade venerdì 17 dicembre prossimo. Possono beneficiare di un contributo fino a un massimo di 12 mila euro per l’acquisto di attrezzature sportive, gli atleti paralimpici residenti anagraficamente da almeno un anno in Puglia, con priorità per quelli che in Puglia hanno sia la residenza anagrafica che quella sportiva.

Naturalmente, gli atleti che hanno partecipato all’Avviso G 2019 e avessero già beneficiato del contributo regionale in quell’occasione, possono partecipare all’Avviso G 2021 solo per attrezzature sportive differenti da quelle già acquistate.



All’indirizzo www.pugliasportiva.it si trovano gli allegati in formato Word.