Piemontese, 2 milioni di euro per gli impianti sportivi comunali, garanzia per tutti del ‘diritto civico’ a fare sport

La Regione Puglia stanzia 2 milioni di euro sugli impianti sportivi comunali, attivando una delle misure del Programma Operativo Sport 2021.

“Includendo le azioni che abbiamo alle spalle, arriviamo a un investimento sulla rete degli impianti sportivi pugliesi che sfiora i 40 milioni di euro complessivi tra impianti pubblici e privati, privilegiando gli spazi di proprietà comunale il cui pieno e libero accesso garantisce quel vero e proprio diritto civico che siamo convinti siano lo sport e la pratica sportiva”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, nel commentare il nuovo avviso pubblicato stamattina sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il bando è rivolto ai soli comuni che non abbiano già beneficiato di altri finanziamenti regionali negli anni scorsi e, quindi, né nel P.O. Sport 2017, né nel P.O. Sport 2019.

Domande e progetti devono essere inviati entro il 4 dicembre prossimo tassativasmente attraverso Posta Elettronica Certificata indirizzata a impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

È previsto un contributo di massimo 100 mila euro per la messa in sicurezza e la ristrutturazione, privilegiando interventi volti al recupero di impianti sportivi per garantirne la fruizione in sicurezza, soprattutto a seguito dell’emergenza COVID-19.