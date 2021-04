‘Piccoli x sempre’ cerca e seleziona animatori

Scopri il fantastico mondo di Piccoli per Sempre e diventa anche tu un super animatore.Selezioniamo tutte le figure con e senza esperienza.

Chiamaci o scrivici subito e scopri come far parte del nostro mondo:

Tel : 347.0605860Mail: piccolixsempreanimazione@hotmail.it

I requisiti essenziali:

disponibilità a viaggiare;carattere positivo e socievole;predisposizione al contatto con il pubblico;Capacità di lavorare in team.

Se ti riconosci in questa descrizione puoi candidarti inviando un curriculum e una foto.

Impara, cresci e realizzati ! Il mondo dell’animazione ti aspetta, non perdere questa occasione!

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato,