Piccoli testimoni di una grande, secolare storia da non dimenticare

Sul Viale dei Pini a Siponto, all’incrocio con la stradina che porta dal Viale degli Eucalipti, si trova in ben evidenza questo manufatto in blocchetti di tufo, con la base quadrangolare e la parte superiore a cuspide. Questo reperto lo segnalai qualche tempo fa ed era ancora in buone condizioni: l’ho trovato la settimana scorsa inclinato e imbrattato con della vernice,opera di un imbecille di turno. Tornando alla descrizione del reperto, c’e’ una scritta incisa sui blocchi tufacei

1726 T O R R E DI (NICO) L (A) SOLLICITO (DEL) L (A) L O C A Z I O N E D(I) C A N D E L A (RO)

Le “Locationes” (o Locazioni) erano delle grandi estensioni di terra fiscale, in cui , durante l’inverno., venivano sistemate le greggi transumanti de pastori abuzzesi , molisani e lucani, definiti “locati”. Quindi un limite territoriale di separazione tra le diverse proprieta’: il nome SOLLICITO ne definisce l’appartenenza. Questo segnacolo andrebbe recuperato sia nella struttura che nell’epigrafe. Sarebbe inoltre importante che altri segnacoli del genere ,sicuramente disseminati sul territorio, siano segnalati, mappati e protetti: piccoli testimoni di una grande, secolare storia da non dimenticare.

(Aldo Caroleo)