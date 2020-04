Piazzolla (Asl Fg): “Eventuale attivazione di posti letto Covid a Manfredonia, San Severo e Cerignola”

Nessuna chiusura dei reparti negli ospedali di Capitanata, tra San Severo, Cerignola e Manfredonia, piuttosto una riorganizzazione straordinaria per l’emergenza coronavirus. Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla interviene in merito alle notizie allarmistiche divulgate a mezzo stampa, relative alla riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera all’interno dei Presidi aziendali.

“Le misure adottate – spiega Piazzolla – hanno riguardato l’accorpamento funzionale di alcuni reparti per garantire l’eventuale attivazione di posti letto nella rete Covid e, nel contempo, potenziare le attività di consulenza presso i Pronto Soccorso. Si tratta di una riorganizzazione dal carattere assolutamente straordinario, urgente e temporaneo la cui durata è fissata sino al 30 aprile.

Non si stanno chiudendo reparti. Si tratta di “accorpamenti funzionali”; le Unità Operative continueranno, infatti, ad operare in emergenza.

Questo periodo sarà utile per superare la fase critica e per permetterci di arruolare nuovo personale, anche per via delle ultime disposizioni nazionali e regionali che ci concedono questa facoltà”.