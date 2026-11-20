L'evento a Monte Piantiamo radici sul Gargano!

Un albero che cresce è un futuro che prende forma.

PIANTIAMO RADICI SUL GARGANO!

Un albero che cresce è un futuro che prende forma.

Il 23 novembre, alle ore 10.00, a Monte Sant’Angelo, celebreremo la Giornata dell’Albero insieme ai bambini delle scuole, protagonisti di una mattinata dedicata alla natura e alla tutela del nostro territorio.

Il Parco Nazionale del Gargano, insieme al Reparto Carabinieri Parco nazionale del Gargano, promuove un momento di incontro, educazione ambientale e partecipazione.

Piantare un albero è un gesto semplice, ma racchiude un messaggio importante: prendersi cura della nostra terra che lasceremo alle prossime generazioni.

Perché le radici più importanti sono quelle che facciamo crescere nei nostri bambini.

Celebriamo insieme la natura!