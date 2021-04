Piano vaccinale, accordo con odontoiatri

rotocollo d’intesa tra Governo, le Regioni e le Prov. autonome e i

Rappresentanti istituzionali e di categoria degli Odontoiatri

Riunione del 30 marzo 2021

Sono presenti i dott.ri:

CAUSO Arcangelo e GUERRA Belinda — C.A.O.

ACHILLE Nicola — A.N.D.I.

FABIANO Fabio Tommaso -A.1.0.

CHIARELLO Gianvito — S.U.S.O.

CARBONE Vito — REGIONE PUGLIA

GRAVINA Alfredo — REGIONE PUGLIA



La convocazione odierna è legata all’esigenza di dare attuazione al Protocollo d’intesa

sottoscritto dal Ministero della Salute, dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e

Province autonome e dalle OO.SS. convocate.

Per evitare commistioni con le analoghe attività svolte dal altre categorie professionali

(MMG e PLS) si rende necessario utilizzare per le attività di vaccinazione anti Covid gli studi

professionali degli odontoiatri che parteciperanno all’attività di somministrazione

vaccinale.



Le OO.SS. esprimono apprezzamento per l’interesse mostrato dal Ministero e dalla Regione

nei loro confronti, mettendo a disposizione del SSR le loro professionalità.

Tuttavia esprimono la loro preferenza verso la modalità di somministrazione dei vaccini nei

punti vaccinali individuati dalla Regione a causa della limitata disponibilità di studi ed

ambulatori idonei a tali tipologie di attività.



Per ciò che concerne il compenso spettante per l’attività di “inoculazione” vaccino anti

Covid, si conferma l’importo di euro 6,16 ad inoculazione previsto dal Protocollo

sottoscritto. Tali importi saranno liquidati dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti,

previo rilascio di fattura da parte dei professionisti.

Il primo e fondamentale step è quello di acquisire la disponibilità dei professionisti che si

rendono disponibili per tale attività, attraverso gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

provinciali che dovranno fornire degli elenchi suddivisi per Comune.



Bari, 14 aprile 2021

C.A.O.

A. N. 0.1.

at-tig-3