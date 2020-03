Piano di lottizzazione Comparto CA6, avviso pubblico

IL DIRIGENTE R E N D E N O T O

Che la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020, avente ad oggetto: << PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO CA6 DEL VIGENTE PRG – ADOZIONE >>, ha adottato il Piano di Lottizzazione Comparto CA6 del vigente P.R.G, ai sensi e per l’effetto dell’art. 21 della L. R. 31 maggio 1980 n. 56. Che tutti gli elaborati il Piano di Lottizzazione, unitamente alla deliberazione di adozione, sono depositati presso la Segreteria Comunale, per la libera visione del pubblico per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 20/02/2020 nei seguenti orari d’ufficio:

 Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18,30

 Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Durante tale periodo di deposito chiunque può prenderne visione e nei successivi 20 giorni possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano ed osservazioni da parte di chiunque.

La documentazione sopra indicata è consultabile sul sito del Comune di Manfredonia al seguente link: http://www.cittaconnessa.it/albo/scheda_atto.php?Rif=35224 Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno pervenire anche a mezzo pec al seguente indirizzo: urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it

Il presente avviso è pubblicato anche all’Albo Pretorio On Line del Comune.

Manfredonia, 3 marzo 2020

Il Dirigente a.i.

F. to Ing. Giuseppe DI TULLO