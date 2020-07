Piani Pandemici, la Camera esprime parere favorevole su di un ODG proposto da Francesca Troiano

Cari tutti,

la Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole ad un mio ordine del giorno. L’ODG in questione

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a garantire un attento controllo

sugli aggiornamenti necessari ai Piani Pandemici.



Dal 2005 l’OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un piano pandemico e di aggiornarlo

costantemente seguendo le linee guida concordate.

Nel 2008 il piano pandemico nazionale consisteva nell’identificare, confermare e descrivere rapidamente i

casi di influenza causati da nuovi sottotipi virali in modo da riconoscere tempestivamente l’inizio delle

pandemie.



L’iter è quello visto negli ultimi mesi: sorveglianza epidemiologica di casi sospetti (tra cui i viaggiatori

provenienti dalle aree infette e degli operatori sanitari a contatto con questi pazienti) e sorveglianza

virologica nei laboratori, indagini dei cluster di sindrome influenzale, studio dei dati di mortalità, statistiche

sugli accessi ai pronto soccorso e altri strumenti di monitoraggio.

Abbiamo ereditato un sistema sanitario allo sbando. Se è andata così, è stato anche per via della scarsità di

personale dedicato a questi servizi, permettendo al Covid di circolare liberamente per settimane in Italia

riducendo tutti i processi a una corsa contro il tempo.

Con l’impegno di tutti, stavolta possiamo prevenire piuttosto che curare!



Francesca Troiano – Commissione Sanità