Pianeta Dilettanti con speciale su Barletta-Manfredonia

Torna sulla pagina FB di Calcio Club “Pianeta Dilettanti” e torna ad occuparsi di Eccellenza con una puntata speciale dedicata al big match Barletta 1922-Manfredonia, in programma domenica 6 giugno allo stadio comunale “San Sabino” di Canosa. È l’ultima giornata del campionato in forma ridotta di questa stagione, prima della coda dei playoff che decreteranno l’unica promozione in serie D dopo la finalissima con la vincente del girone B. Una sfida che vale il primato nel girone A (i sipontini sono in testa con un punto di vantaggio sui biancorossi) e che vedrà anche il ritorno degli spettatori, seppure in forma limitata nel rispetto delle norme anti-Covid.

Tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso della diretta Facebook su questa pagina, giovedì 3 a partire dalle ore 20, condotta dal direttore di CalcioClub Vito Contento.

Interverranno:

▶️ Danilo Rufini, tecnico Manfredonia

▶️ Ruggiero Passero, assessore Sport Comune di Barletta

▶️ Damiano Partipilo, centrocampista Manfredonia

▶️ Giuseppe Di Paola, allenatore

▶️ Michele Piazzolla, giornalista Gazzetta del Mezzogiorno

▶️ Vincenzo Di Staso, direttore Manfredonia TV

▶️ Salvatore Savella, Associazione Identità Biancorossa Barletta

con la partecipazione di Nico Como opinionista Calcio Club

⚠️⚠️ VI ASPETTIAMO GIOVEDÌ ALLE 20.

NON MANCATE!