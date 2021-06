Pianeta Dilettanti, appuntamento a stasera

Torna stasera “Pianeta Dilettanti”, questa settimana di mercoledì, per parlare dei playoff di Eccellenza che inizieranno domenica 13 giugno nei due gironi. Dopo l’ultima giornata del campionato che ha segnato il ritorno del pubblico negli stadi, seppure in forma ridotta, definite le griglie degli spareggi-promozione: nel raggruppamento centro-settentrionale le due semifinali saranno Barletta-Corato e Manfredonia-Audace Trinitapoli; nel girone centro-meridionale Otranto-Ugento e Martina-Virtus Matino.

Tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso della diretta Facebook su questa pagina, mercoledì 9 a partire dalle ore 20, condotta dal direttore di CalcioClub Vito Contento.



Interverranno:

▶️ Giuseppe Dibenedetto, patron Audace Trinitapoli

▶️ Luigi Reho, direttore sportivo Ugento

▶️ Umberto Fiore, direttore sportivo Manfredonia

▶️ Damian Salto, capitano Virtus Matino

▶️ Antonio Asselti, ex capitano Corato

▶️ Nico Como, opinionista

Con la partecipazione di Sergio De Feudis, responsabile ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

REAL BISCEGLIE CALCIO 2010 e organizzatore dal 11 al 13 giugno presso il centro sportivo SPORTING CLUB LA CANTERA di Bisceglie

del “REAL SOCCER STAGE – SUMMER 2021” corso di approfondimento di tecnica calcistica individuale tenuto da ex calciatori ed allenatori professionisti.

